سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى كوانزا أنغولية

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى كوانزا أنغولية حاليًا 121.926 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.021% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.112% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى كوانزا أنغولية بين أعلى مستوى 122.374 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 120.107 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.756%.