سجل أسعار الصرف من الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الكراث الألباني

يبلغ سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الكراث الألباني حاليًا 10.4944 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.203% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الكيتزال الغواتيمالي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.779% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الكيتزال الغواتيمالي إلى إلى الكراث الألباني بين أعلى مستوى 10.5813 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 10.4901 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.252%.