سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى Zmw

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى Zmw حاليًا 0.00213456 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.541% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.020% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 0.00215475 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.00213158 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.532%.