سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى Cfa franc bceao

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى Cfa franc bceao حاليًا 0.0644504 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.143% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.463% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى Cfa franc bceao بين أعلى مستوى 0.0648483 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0643507 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.153%.