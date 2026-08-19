سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى لساموا تالاس

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى لساموا تالاس حاليًا 0.000309085 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.117% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.162% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى لساموا تالاس بين أعلى مستوى 0.000310038 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.00030829 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.244%.