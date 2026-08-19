سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الدونج الفيتنامي

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدونج الفيتنامي حاليًا 2.98012 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.008% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.183% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الدونج الفيتنامي بين أعلى مستوى 2.98523 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.96449 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.312%.