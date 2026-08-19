سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى بدولارات جزر سليمان

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى بدولارات جزر سليمان حاليًا 0.000913979 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.019% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.186% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى بدولارات جزر سليمان بين أعلى مستوى 0.000915686 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.000912342 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.361%.