Gine frangından Solomon Adaları dolarına Geçmiş Döviz Kurları
Gine frangından Solomon Adaları dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Gine frangından (GNF) Solomon Adaları dolarına (SBD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GNF - SBD için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Gine frangı → Solomon Adaları doları döviz kuru geçmişi
Bugünün Gine frangı Solomon Adaları dolarına döviz kuru şu anda 0,001, dünden bu yana %0.651 değerinde değişti. Gine frangı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.304 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Gine frangı Solomon Adaları dolarına döviz kuru en yüksek değeri 0,001 (31-07-2024) ile en düşük değeri 0,001 (25-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %1.388 artış ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gine frangından Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GNF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GNF → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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