سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى غوارانيس باراغواي

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 0.68457 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.099% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.779% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 0.687881 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.679276 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.538%.