سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى روفية مالديفية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى روفية مالديفية حاليًا 0.00174587 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.004% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.685% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى روفية مالديفية بين أعلى مستوى 0.00174613 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.00173356 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.701%.