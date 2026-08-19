سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى الروبيات الإندونيسية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى الروبيات الإندونيسية حاليًا 2.03064 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.076% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.192% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى الروبيات الإندونيسية بين أعلى مستوى 2.0368 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 2.02457 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.350%.