سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى إلى السيد الغاني

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى إلى السيد الغاني حاليًا 0.00125524 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.224% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -6.213% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى إلى السيد الغاني بين أعلى مستوى 0.0013384 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 0.00124105 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -1.080%.