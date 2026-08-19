سجل أسعار الصرف من سيدي الغاني إلى بالفرنك الغيني

يبلغ سعر صرف سيدي الغاني إلى بالفرنك الغيني حاليًا 795.019 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.429% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة سيدي الغاني مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 5.483% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف سيدي الغاني إلى بالفرنك الغيني بين أعلى مستوى 805.77 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 747.162 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.142%.