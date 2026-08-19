سجل أسعار الصرف من Guinean franc إلى بالفرنكات الجيبوتية

يبلغ سعر صرف Guinean franc إلى بالفرنكات الجيبوتية حاليًا 0.020265 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.027% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Guinean franc مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.014% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Guinean franc إلى بالفرنكات الجيبوتية بين أعلى مستوى 0.0202707 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0201924 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.360%.