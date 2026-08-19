سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى الكواشا الملاوية

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الكواشا الملاوية حاليًا 23.4952 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.575% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.830% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى الكواشا الملاوية بين أعلى مستوى 23.7067 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 23.4713 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.974%.