سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى روبيات سري لانكان

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى روبيات سري لانكان حاليًا 4.49461 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.686% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.613% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى روبيات سري لانكان بين أعلى مستوى 4.56918 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 4.49461 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.973%.