سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى الأعمدة السلفادورية

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الأعمدة السلفادورية حاليًا 11.8453 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.067% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.226% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الأعمدة السلفادورية بين أعلى مستوى 11.8672 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 11.7941 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.137%.