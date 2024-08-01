Cebelitarık lirasından El Salvador kolonuna Geçmiş Döviz Kurları
Cebelitarık lirasından El Salvador kolonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Cebelitarık lirasından (GIP) El Salvador kolonuna (SVC) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GIP - SVC için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Cebelitarık lirası → Salvador kolonu döviz kuru geçmişi
Bugünün Cebelitarık lirası El Salvador kolonuna döviz kuru şu anda 11,247, dünden bu yana %0.043 değerinde değişti. Cebelitarık lirası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.279 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Cebelitarık lirası El Salvador kolonuna döviz kuru en yüksek değeri 11,284 (25-07-2024) ile en düşük değeri 11,209 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.296 düşüş ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Cebelitarık lirasından El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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