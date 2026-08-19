سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى روبية سيشيلية

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى روبية سيشيلية حاليًا 19.342 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -2.201% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.848% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى روبية سيشيلية بين أعلى مستوى 19.8585 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 18.6353 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -3.908%.