سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى كوريا الجنوبية وونز

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى كوريا الجنوبية وونز حاليًا 1897.29 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.745% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.754% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى كوريا الجنوبية وونز بين أعلى مستوى 1920.31 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1897.29 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.539%.