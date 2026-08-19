سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى الكرونات الدنماركية

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الكرونات الدنماركية حاليًا 8.73843 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.075% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.143% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى الكرونات الدنماركية بين أعلى مستوى 8.76023 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 8.73415 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.090%.