سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر حاليًا 129.215 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.089% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.158% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر بين أعلى مستوى 129.555 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 129.11 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.159%.