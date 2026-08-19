سجل أسعار الصرف من باوند جبل طارق إلى إلى البيزو الكولومبي

يبلغ سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 4190.13 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -1.337% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة باوند جبل طارق مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.815% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف باوند جبل طارق إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 4256.35 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 4180.47 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.695%.