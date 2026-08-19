سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى لساموا تالاس

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى لساموا تالاس حاليًا 3.67323 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.054% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.060% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى لساموا تالاس بين أعلى مستوى 3.69163 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 3.66486 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.222%.