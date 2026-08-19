سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الباهت التايلاندي

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الباهت التايلاندي حاليًا 44.8369 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.185% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.110% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الباهت التايلاندي بين أعلى مستوى 44.9094 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 44.6333 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.133%.