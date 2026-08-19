سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الكرونات النرويجية

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الكرونات النرويجية حاليًا 12.7344 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.168% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.708% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الكرونات النرويجية بين أعلى مستوى 12.8548 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 12.7335 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.413%.