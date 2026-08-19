سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى للمعادن الموزامبيقية

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى للمعادن الموزامبيقية حاليًا 86.6537 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.068% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.395% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى للمعادن الموزامبيقية بين أعلى مستوى 86.9007 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 85.9306 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.509%.