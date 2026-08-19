سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى البيزو المكسيكي

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى البيزو المكسيكي حاليًا 23.0838 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.024% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.106% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى البيزو المكسيكي بين أعلى مستوى 23.1112 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 22.9666 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.213%.