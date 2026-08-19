سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الأمطار الملغاشية

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الأمطار الملغاشية حاليًا 5820.14 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.180% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.072% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الأمطار الملغاشية بين أعلى مستوى 5840.12 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 5784.83 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.417%.