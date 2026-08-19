سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الدرهم المغربي

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الدرهم المغربي حاليًا 12.5804 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.009% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.075% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الدرهم المغربي بين أعلى مستوى 12.6079 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 12.5373 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.233%.