سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الكيبس اللاوانية

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الكيبس اللاوانية حاليًا 30467.7 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.323% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.070% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الكيبس اللاوانية بين أعلى مستوى 30597.1 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 30427.6 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.136%.