سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى الشلنات الكينية

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الشلنات الكينية حاليًا 175.194 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.162% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.310% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى الشلنات الكينية بين أعلى مستوى 175.692 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 174.187 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.206%.