سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى دولار هونغ كونغ

هل تبحث عن أسعار صرف GGP التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة جنيه غيرنسي السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة جنيه غيرنسي عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
£1 GGP = 10.61 HKD

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سجل أسعار صرف جنيه غيرنسي إلى إلى دولار هونغ كونغ

1 GGP إلى HKDآخر 7 أيام
الأعلى10.6298
الأدنى10.5861
المتوسط10.6139
التغيير0.22%

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى دولار هونغ كونغ حاليًا 10.6144 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.142% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.140% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى دولار هونغ كونغ بين أعلى مستوى 10.6394 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 10.5763 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.137%.

GGP إلى HKD مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert جنيه غيرنسي to دولار هونغ كونغ

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GGP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر HKD كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert جنيه غيرنسي to دولار هونغ كونغ

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GGP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر HKD كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GGP الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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