سجل أسعار الصرف من جنيه غيرنسي إلى إلى كولون كوستاريكي

يبلغ سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى كولون كوستاريكي حاليًا 607.492 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.026% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه غيرنسي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.014% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه غيرنسي إلى إلى كولون كوستاريكي بين أعلى مستوى 608.522 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 603.691 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.319%.