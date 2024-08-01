Guernsey poundundan Kosta Rika kolonuna Geçmiş Döviz Kurları
Guernsey poundundan Kosta Rika kolonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Guernsey poundundan (GGP) Kosta Rika kolonuna (CRC) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GGP - CRC için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Guernsey poundu → Kosta Rika kolonu döviz kuru geçmişi
Bugünün Guernsey poundu Kosta Rika kolonuna döviz kuru şu anda 674,768, dünden bu yana %0.024 değerinde değişti. Guernsey poundu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.896 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Guernsey poundu Kosta Rika kolonuna döviz kuru en yüksek değeri 681,134 (25-07-2024) ile en düşük değeri 673,146 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.411 artış ile 25-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Guernsey poundundan Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GGP → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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