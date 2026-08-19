سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى لساموا تالاس

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى لساموا تالاس حاليًا 1.0389 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.032% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.031% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى لساموا تالاس بين أعلى مستوى 1.04192 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 1.03623 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.245%.