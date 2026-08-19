سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى أوزبكستان SOMS

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متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₾1 GEL = 4,529 UZS

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سجل أسعار صرف لاري جورجي إلى إلى أوزبكستان SOMS

1 GEL إلى UZSآخر 7 أيام
الأعلى4,567.0000
الأدنى4,529.3700
المتوسط4,554.1871
التغيير-0.82%

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى أوزبكستان SOMS حاليًا 4529.37 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.287% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.402% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى أوزبكستان SOMS بين أعلى مستوى 4569.36 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 4524.4 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.373%.

GEL إلى UZS مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

How to convert لاري جورجي to سوم أوزبكستاني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GEL كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر UZS كالعملة التي تريد التحويل إليها.

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    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert لاري جورجي to سوم أوزبكستاني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر GEL كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر UZS كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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