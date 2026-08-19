سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى دولارات تايوان الجديدة

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى دولارات تايوان الجديدة حاليًا 12.2047 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.023% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.890% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى دولارات تايوان الجديدة بين أعلى مستوى 12.328 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 12.1526 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.282%.