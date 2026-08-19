سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى بدولارات سورينام حاليًا 14.4516 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.045% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.218% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 14.5037 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 14.3757 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.558%.