سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى سييرا ليونين

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى سييرا ليونين حاليًا 9228.54 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.044% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.474% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى سييرا ليونين بين أعلى مستوى 9235.61 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 9176.62 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.215%.