سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى بالفرنكات الرواندية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى بالفرنكات الرواندية حاليًا 562.606 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.038% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.220% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى بالفرنكات الرواندية بين أعلى مستوى 563.013 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 560.858 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.160%.