Gürcistan larisinden Ruanda frangına Geçmiş Döviz Kurları
Gürcistan larisinden Ruanda frangına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Gürcistan larisinden (GEL) Ruanda frangına (RWF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GEL - RWF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Gürcistan larisi → Ruanda frangı döviz kuru geçmişi
Bugünün Gürcistan larisi Ruanda frangına döviz kuru şu anda 485,635, dünden bu yana %0.118 değerinde değişti. Gürcistan larisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.536 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Gürcistan larisi Ruanda frangına döviz kuru en yüksek değeri 486,916 (31-07-2024) ile en düşük değeri 483,047 (25-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.463 artış ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gürcistan larisinden Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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