سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى القانون الروماني

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى القانون الروماني حاليًا 1.73202 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.023% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.116% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى القانون الروماني بين أعلى مستوى 1.73868 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 1.7264 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.229%.