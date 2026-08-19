سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الكرونات النرويجية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الكرونات النرويجية حاليًا 3.60008 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.172% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.738% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الكرونات النرويجية بين أعلى مستوى 3.64239 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 3.59996 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.443%.