Gürcistan larisinden Norveç kronuna Geçmiş Döviz Kurları
Gürcistan larisinden Norveç kronuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Gürcistan larisinden (GEL) Norveç kronuna (NOK) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GEL - NOK için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Gürcistan larisi → Norveç kronu döviz kuru geçmişi
Bugünün Gürcistan larisi Norveç kronuna döviz kuru şu anda 4,018, dünden bu yana %-0.017 değerinde değişti. Gürcistan larisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.858 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Gürcistan larisi Norveç kronuna döviz kuru en yüksek değeri 4,097 (25-07-2024) ile en düşük değeri 4,008 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.590 artış ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Gürcistan larisinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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