سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى روفية مالديفية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى روفية مالديفية حاليًا 5.82743 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.749% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.136% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى روفية مالديفية بين أعلى مستوى 5.87164 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 5.81938 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.689%.