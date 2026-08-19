سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى روبيات موريشيوس

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى روبيات موريشيوس حاليًا 17.9861 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.086% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.333% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى روبيات موريشيوس بين أعلى مستوى 18.1019 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 17.9423 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.388%.