سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الليرة اللبنانية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الليرة اللبنانية حاليًا 34264.4 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.132% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.070% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الليرة اللبنانية بين أعلى مستوى 34311.1 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 34208.9 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.161%.