سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الليرة اللبنانية
هل تبحث عن أسعار صرف GEL التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة لاري جورجي السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة لاري جورجي عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف لاري جورجي إلى إلى الليرة اللبنانية
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 GEL إلى LBP
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|34309.8000
|الأدنى
|34231.7000
|المتوسط
|34265.0429
|التغيير
|0.08%
يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الليرة اللبنانية حاليًا 34264.4 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.132% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.070% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الليرة اللبنانية بين أعلى مستوى 34311.1 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 34208.9 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.161%.
GEL إلى LBP مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert لاري جورجي to ليرة لبنانية
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اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
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اختر GEL كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر LBP كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert لاري جورجي to ليرة لبنانية
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر GEL كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر LBP كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.