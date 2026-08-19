سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى الشلنات الكينية

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الشلنات الكينية حاليًا 49.5504 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.077% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.281% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى الشلنات الكينية بين أعلى مستوى 49.6077 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 49.3662 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.238%.