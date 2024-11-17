Gürcistan larisinden Kenya şilinine Geçmiş Döviz Kurları
Gürcistan larisinden Kenya şilinine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Gürcistan larisinden (GEL) Kenya şilinine (KES) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GEL - KES için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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GEL → KES çevrim grafiği
1 GEL = 47,44520 KES
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Gürcistan larisi → Kenya şilini döviz kuru geçmişi
Bugünün Gürcistan larisi Kenya şilinine döviz kuru şu anda 47,445, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Gürcistan larisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.189 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Gürcistan larisi Kenya şilinine döviz kuru en yüksek değeri 47,523 (11-11-2024) ile en düşük değeri 46,937 (12-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.383 düşüş ile 11-11-2024 günü gerçekleşti.
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Gürcistan larisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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